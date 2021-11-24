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Facebook заблокував сторінку "Укртрансгазу"

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Київ, Середа 24 листопада 2021 11:47
Facebook заблокував сторінку "Укртрансгазу" Фото: Facebook заблокував сторінку "Укртрансгазу" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Соціальна мережа Facebook заблокувала офіційну сторінку АТ "Укртрансгаз". Це сталося вчора, 23 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора з інтегрованих комунікацій групи "Нафтогаз" Максима Білявського.

"Організовувати комунікації - це, як приходити на щоденне тренування, але з новими перепонами. Наприклад учора вечері, поміж всього іншого, була заблокована сторінка Укртрансгазу в Facebook, і це на старті опалювального сезону", - написав Білявський.

Він зазначив, що за крайні 6 місяців, Facebook вже двічі блокував сторінку "Укртранснафти".

"Це відбувалось після передачі в управління продуктопроводу "Самара-Західний напрямок", - додав Білявський.

Зазначимо, що при завантаженні сторінки "Укртрансгазу" у соцмережі Facebook з'являється вікно з написом: "Цей контент зараз недоступний".

Facebook заблокував сторінку &quot;Укртрансгазу&quot;Фото: Facebook заблокував сторінку "Укртрансгазу" (скрін екрану)

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Укртрансгаз Facebook
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