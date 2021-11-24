"Організовувати комунікації - це, як приходити на щоденне тренування, але з новими перепонами. Наприклад учора вечері, поміж всього іншого, була заблокована сторінка Укртрансгазу в Facebook, і це на старті опалювального сезону", - написав Білявський.

Він зазначив, що за крайні 6 місяців, Facebook вже двічі блокував сторінку "Укртранснафти".

"Це відбувалось після передачі в управління продуктопроводу "Самара-Західний напрямок", - додав Білявський.

Зазначимо, що при завантаженні сторінки "Укртрансгазу" у соцмережі Facebook з'являється вікно з написом: "Цей контент зараз недоступний".

Фото: Facebook заблокував сторінку "Укртрансгазу" (скрін екрану)