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Facebook заблокировал функцию просмотра друзей для пользователей из Афганистана

Автор: Мария Кучерявец

В Facebook заявили об отключении функции просмотра друзей для пользователей из Афганистана. Такое решение было принято для защиты населения от преследований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя отдела политики кибербезопасности Facebook Натаниэля Глейхера.

"Мы временно убрали возможность просмотра списков друзей и поиска по нему для учетных записей Facebook в Афганистане, чтобы защитить людей от преследования", - написал он.

Кроме этого, Facebook добавил новые возможности для пользователей аккаунтов из Афганистана.

Так, они теперь будут иметь возможность блокировать свою страницу в один клик. В таком случае другие пользователи, которые не являются друзьями, не смогут видеть посты и смотреть фото или видео.

Вместе с тем Facebook также добавил в Instagram подсказки с инструкцией, где объясняется как можно защитить данные профиля.

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