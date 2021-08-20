Facebook заблокировал функцию просмотра друзей для пользователей из Афганистана

В Facebook заявили об отключении функции просмотра друзей для пользователей из Афганистана. Такое решение было принято для защиты населения от преследований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя отдела политики кибербезопасности Facebook Натаниэля Глейхера.

"Мы временно убрали возможность просмотра списков друзей и поиска по нему для учетных записей Facebook в Афганистане, чтобы защитить людей от преследования", - написал он.

Кроме этого, Facebook добавил новые возможности для пользователей аккаунтов из Афганистана.

Так, они теперь будут иметь возможность блокировать свою страницу в один клик. В таком случае другие пользователи, которые не являются друзьями, не смогут видеть посты и смотреть фото или видео.

Вместе с тем Facebook также добавил в Instagram подсказки с инструкцией, где объясняется как можно защитить данные профиля.