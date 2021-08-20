Facebook заблокував функцію перегляду друзів для користувачів з Афганістану

У Facebook заявили про відключення функції перегляду друзів для користувачів з Афганістану. Таке рішення було прийнято для захисту населення від переслідувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника відділу політики кібербезпеки Facebook Натаніеля Глейхера.

"Ми тимчасово прибрали можливість перегляду списків друзів і пошуку по ньому для облікових записів Facebook в Афганістані, щоб захистити людей від переслідування", - написав він.

Крім цього, Facebook додав нові можливості для користувачів акаунтів з Афганістану.

Так, вони тепер матимуть можливість блокувати свою сторінку в один клік. У такому разі інші користувачі, які не є друзями, не зможуть бачити пости та дивитися фото чи відео.

Разом з тим Facebook також додав в Instagram підказки з інструкцією, де пояснюється як можна захистити дані профілю.