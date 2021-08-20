ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Facebook заблокував функцію перегляду друзів для користувачів з Афганістану

Новость на русском →
Афганістан, П'ятниця 20 серпня 2021 14:50
Facebook заблокував функцію перегляду друзів для користувачів з Афганістану Фото: Facebook заблокував функцію перегляду друзів для користувачів з Афганістану (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Facebook заявили про відключення функції перегляду друзів для користувачів з Афганістану. Таке рішення було прийнято для захисту населення від переслідувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника відділу політики кібербезпеки Facebook Натаніеля Глейхера.

"Ми тимчасово прибрали можливість перегляду списків друзів і пошуку по ньому для облікових записів Facebook в Афганістані, щоб захистити людей від переслідування", - написав він.

Крім цього, Facebook додав нові можливості для користувачів акаунтів з Афганістану.

Так, вони тепер матимуть можливість блокувати свою сторінку в один клік. У такому разі інші користувачі, які не є друзями, не зможуть бачити пости та дивитися фото чи відео.

Разом з тим Facebook також додав в Instagram підказки з інструкцією, де пояснюється як можна захистити дані профілю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Facebook Афганистан Талібан
NEWS
Британія ввела санкції проти співробітників ФСБ Росії, причетних до отруєння Навального
Британія ввела санкції проти співробітників ФСБ Росії, причетних до отруєння Навального
DAILY
Газ і Донбас. Чого чекати від переговорів Меркель і Зеленського
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Газ і Донбас. Чого чекати від переговорів Меркель і Зеленського