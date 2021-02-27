Facebook выплатит 650 млн долларов за нарушение конфиденциальности пользователей
Окружной судья Джеймс Донато одобрил мировое соглашение, согласно которому компания Facebook выплатит 650 млн долларов за нарушение конфиденциальности. Коллективный иск был подан в 2015 году от имени почти 1,6 млн пользователей.
Об этом сообщает агентство Associated Press.
Донато назвал это соглашение одним из крупнейших среди исков, поданных на компании из-за нарушений конфиденциальности информации.
"Каждый из истцов, заинтересованный в получении компенсации, получит на руки как минимум 345 долларов", - написал в своем решении судья, назвав соглашение "серьезной победой потребителей в сфере конфиденциальности цифровой информации".
Как сообщил адвокат Джей Эдельсон, подавший иск от имени 1,6 млн пользователей Facebook, чеки с компенсацией могут быть посланы истцам по почте в течение ближайших двух месяцев. Это произойдет, если решение не будет обжаловано.
Истцы обвинили крупнейшую в мире социальную сеть в нарушении закона штата Иллинойс о конфиденциальности биометрической информации. Компания использовала технологию распознавания лиц на фотографиях, загружаемых пользователями на сайт, не получив от них согласия на это.
В конечном итоге коллективный иск против Фейсбука был подан в Калифорнии. С тех пор компания внесла изменения в свою систему отметок на фотографиях пользователей.
Напомним, на гостиничную сеть Mariott International подали коллективный иск в суд. Предположительно, компания не смогла предотвратить одну из крупнейших утечек данных клиентов в корпоративной истории. Около семи миллионов гостей останавливались в гостиницах во время взлома.
Отметим, в США подали коллективный иск на 1,2 трлн долларов, в котором требуют от Китая компенсацию за ущерб, причиненный коронавирусом COVID-19.