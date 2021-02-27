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Facebook выплатит 650 млн долларов за нарушение конфиденциальности пользователей

Новина українською → Суббота 27 февраля 2021 19:55
Facebook выплатит 650 млн долларов за нарушение конфиденциальности пользователей Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Окружной судья Джеймс Донато одобрил мировое соглашение, согласно которому компания Facebook выплатит 650 млн долларов за нарушение конфиденциальности. Коллективный иск был подан в 2015 году от имени почти 1,6 млн пользователей.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Донато назвал это соглашение одним из крупнейших среди исков, поданных на компании из-за нарушений конфиденциальности информации.

"Каждый из истцов, заинтересованный в получении компенсации, получит на руки как минимум 345 долларов", - написал в своем решении судья, назвав соглашение "серьезной победой потребителей в сфере конфиденциальности цифровой информации".

Как сообщил адвокат Джей Эдельсон, подавший иск от имени 1,6 млн пользователей Facebook, чеки с компенсацией могут быть посланы истцам по почте в течение ближайших двух месяцев. Это произойдет, если решение не будет обжаловано.

Истцы обвинили крупнейшую в мире социальную сеть в нарушении закона штата Иллинойс о конфиденциальности биометрической информации. Компания использовала технологию распознавания лиц на фотографиях, загружаемых пользователями на сайт, не получив от них согласия на это.

В конечном итоге коллективный иск против Фейсбука был подан в Калифорнии. С тех пор компания внесла изменения в свою систему отметок на фотографиях пользователей.

Напомним, на гостиничную сеть Mariott International подали коллективный иск в суд. Предположительно, компания не смогла предотвратить одну из крупнейших утечек данных клиентов в корпоративной истории. Около семи миллионов гостей останавливались в гостиницах во время взлома.

Отметим, в США подали коллективный иск на 1,2 трлн долларов, в котором требуют от Китая компенсацию за ущерб, причиненный коронавирусом COVID-19.

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