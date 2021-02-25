Facebook в срочном порядке запретил военным Мьянмы использовать свои платформы
Фото: протесты в Мьянме (GettyImages)
Компания Facebook запретила военным Мьянмы использовать свои социальные сети Facebook и Instagram. 1 февраля военные провели госпереворот.
"События, происшедшие после переворота 1 февраля, включая смертоносное насилие, ускорили необходимость этого запрета", - подчеркнули в Facebook.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты могут предпринять дополнительные действия против лидеров военного переворота..
Как известно, протесты в Мьянме вспыхнули после военного переворота. Военные захватили власть в стране после поражения на выборах. Они арестовали президента и еще ряд членов руководства Мьянмы