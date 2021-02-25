ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Facebook в срочном порядке запретил военным Мьянмы использовать свои платформы

Новина українською → Янгон, Четверг 25 февраля 2021 07:20
Facebook в срочном порядке запретил военным Мьянмы использовать свои платформы Фото: протесты в Мьянме (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Компания Facebook запретила военным Мьянмы использовать свои социальные сети Facebook и Instagram. 1 февраля военные провели госпереворот.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

"События, происшедшие после переворота 1 февраля, включая смертоносное насилие, ускорили необходимость этого запрета", - подчеркнули в Facebook.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты могут предпринять дополнительные действия против лидеров военного переворота..

Как известно, протесты в Мьянме вспыхнули после военного переворота. Военные захватили власть в стране после поражения на выборах. Они арестовали президента и еще ряд членов руководства Мьянмы

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Facebook Мьянма
NEWS
В Раду внесли законопроект о коллаборантах: что он предлагает
В Раду внесли законопроект о коллаборантах: что он предлагает
DAILY
Бег на месте. Что мешает переговорам с МВФ и есть ли у власти план "Б"
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Бег на месте. Что мешает переговорам с МВФ и есть ли у власти план "Б"