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Facebook создаст "метавселенную" для существования людей в виртуальных пространствах

Автор: Александр Белоус

Компания Facebook заявила, что планирует нанять 10 тысяч человек в Европейском союзе в течение следующих пяти лет. Они должны помочь построить так называемую "метавселенную" - зарождающийся онлайн-мир, в котором люди существуют и общаются в общих виртуальных пространствах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Как отмечает агентство, это значительный шаг, который компания делает в отношении концепции, которую в последние месяцы рекламировал топ-менеджер Марк Цукерберг.

В сентябре Facebook выделил 50 млн долларов на создание метавселенной, в которой такие компании, как Roblox и производитель Fortnite, Epic Games, получили первые позиции.

Ранее компания запустила тест нового приложения для удаленной работы в виртуальной реальности, в котором пользователи гарнитур Oculus Quest 2 компании могут проводить встречи в качестве своих аватаров.

Facebook также заявил в июле, что создает группу продуктов для работы над метавселенной, которая станет частью Facebook Reality Labs, ее группы дополненной и виртуальной реальности.

"Эти инвестиции (в новые рабочие места) являются вотумом уверенности в силе европейской технологической индустрии и потенциале европейских технических талантов. Европа очень важна для Facebook", - заявили в компании.

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