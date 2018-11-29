Facebook расширяет возможности новой функции "Случилось сегодня"

Иллюстративное фото (cybercrime.gov.ua)

Функция показывает сообщение о пропавших людях, перекрытии дорог, совершения преступлений и школьные объявления

Социальная сеть Facebook расширяет возможности функции "Случилось сегодня", которая позволяет людям видеть сообщения о пропавших людях, перекрытия дорог, совершения преступлений и школьные объявления. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Как отмечается, функция под названием "Случилось сегодня" показывает людям информацию из городов, где они проживают, из таких источников, как СМИ, правительственные ведомства и местные общины.

Напомним, Facebook грозит более 1,5 млрд долларов штрафа за взлом аккаунтов. Отмечалось, что компания может заплатить за взлом аккаунтов до 4% своего дохода.

Как пишет издание, Facebook могут оштрафовать на 1,25 млрд фунтов стерлингов (около 1,62 млрд долларов) после того, как хакеры получили доступ к 50 млн аккаунтов. Daily Mail отмечает, что доступ к аккаунтам стал возможным благодаря опции, которая позволяет пользователям увидеть свой профиль таким, как его видят другие.

РБК-Украина писало, что коалиция групп по защите прав детей обвинили компанию Facebook в незаконном сборе данных о детях с помощью мобильного приложения Messenger Kids. Группы утверждают, что Facebook нарушает федеральный закон, поскольку он не получает согласия родителей о сборе данных.