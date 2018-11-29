ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Facebook расширяет возможности новой функции "Случилось сегодня"

Новости » Телеком & IT    29.11.2018 - 12:10
Facebook расширяет возможности новой функции "Случилось сегодня"
Иллюстративное фото (cybercrime.gov.ua)

Функция показывает сообщение о пропавших людях, перекрытии дорог, совершения преступлений и школьные объявления

Социальная сеть Facebook расширяет возможности функции "Случилось сегодня", которая позволяет людям видеть сообщения о пропавших людях, перекрытия дорог, совершения преступлений и школьные объявления. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Как отмечается, функция под названием "Случилось сегодня" показывает людям информацию из городов, где они проживают, из таких источников, как СМИ, правительственные ведомства и местные общины.

Напомним, Facebook грозит более 1,5 млрд долларов штрафа за взлом аккаунтов. Отмечалось, что компания может заплатить за взлом аккаунтов до 4% своего дохода.

Как пишет издание, Facebook могут оштрафовать на 1,25 млрд фунтов стерлингов (около 1,62 млрд долларов) после того, как хакеры получили доступ к 50 млн аккаунтов. Daily Mail отмечает, что доступ к аккаунтам стал возможным благодаря опции, которая позволяет пользователям увидеть свой профиль таким, как его видят другие.

РБК-Украина писало, что коалиция групп по защите прав детей обвинили компанию Facebook в незаконном сборе данных о детях с помощью мобильного приложения Messenger Kids. Группы утверждают, что Facebook нарушает федеральный закон, поскольку он не получает согласия родителей о сборе данных.

Facebook Messenger оказался самым небезопасным среди 20 мессенджеров Facebook еще в 2014 году знал, что Россия собирает данные в соцсети
Новости Украины Facebookновостиинформация
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь