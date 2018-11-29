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Facebook розширює можливості нової функції "Сталося сьогодні"

Новини » Телеком & IT    29.11.2018 - 12:10
Facebook розширює можливості нової функції "Сталося сьогодні"
Ілюстративне фото (cybercrime.gov.ua)

Функція показує повідомлення про зниклих людей, перекриття доріг, скоєння злочинів та шкільні оголошення

Соціальна мережа Facebook розширює можливості функції "Сталося сьогодні", яка дозволяє людям бачити повідомлення про зниклих людей, перекриття доріг, скоєння злочинів та шкільні оголошення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Як зазначається, функція під назвою "Сталося сьогодні" показує людям інформацію з міст, де вони мешкають, з таких джерел, як ЗМІ, урядові відомства та місцеві громади.

Нагадаємо, Facebook загрожує понад 1,5 млрд доларів штрафу за злом акаунтів. Зазначалося, що компанія може заплатити за злом акаунтів до 4% свого доходу.

Як пише видання, Facebook можуть оштрафувати на 1,25 млрд фунтів стерлінгів (близько 1,62 млрд доларів) після того, як хакери отримали доступ до 50 млн акаунтів. Daily Mail відзначає, що доступ до акаунтів став можливим завдяки опції, яка дозволяє користувачам побачити свій профіль таким, як його бачать інші.

Також РБК-Україна писало, що коаліція груп по захисту прав дітей звинуватила компанію Facebook в незаконному зборі даних про дітей з допомогою мобільного додатку Messenger Kids. Групи стверджують, що Facebook порушує федеральний закон, оскільки він не отримує згоди батьків про збір даних.

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