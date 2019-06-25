Facebook проверит политическую рекламу в Украине

Социальная сеть Facebook добавила Украину в список стран, где политическая реклама будет подвергаться тщательной проверке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Как сообщается, с 25 июня все объявления, которые будут публиковаться пользователями из Украины будут "систематически подвергаться проверке" - как автоматически, так и вручную. Аналогичный процесс также запускают в Канаде, а в течении следующих месяцев - в Сингапуре и Аргентине.

Всего в реестр уже включены более 50 стран, а также в скором времени добавят еще 4 страны, где в ближайшее время пройдут выборы.

Требования при опубликовании политической рекламы включают в себя, в частности, указание полного имени лица или название организации, которая ее оплатила. Эта информация будет появляться непосредственно на самой рекламе.

Кроме того, более подробная информация об объявлении, например, статистика просмотров, будет храниться на протяжении семи лет в специальном архиве Ad Library. Facebook заверяет, что стремится к прозрачности сведений о рекламодателях, а также продолжает "борьбу с иностранным влиянием в выборы в разных странах мира".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что компания Facebook будет блокировать рекламу контента, в которам содержится информация с дискриминацией людей по различным признакам.

Кроме того, социальная сеть Facebook объявила, что ужесточает правила по предотвращению распространения ложных новостей перед выборами в Европарламент, запланированных на 26 мая.