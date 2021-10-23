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Facebook подал в суд на украинца: его подозревают в краже данных 178 млн пользователей

Автор: Дмитрий Кузнецов

Компания Facebook подала в суд на гражданина Украины Александра Солонченко. Его подозревают в хищении и краже данных 178 млн пользователей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Business Insider.

По данным издания, компания обвиняет Солонченко в нарушении условий использования социальной сети, которые запрещают ее пользователям какие-либо незаконные действия с переданными ей данными, а также их получение с использованием автоматических средств и передачу третьим лицам.

В Facebook утверждают, что в период с 2018-го по 2019 год Солонченко под псевдонимом Solomame получил доступ к идентификационным данным аккаунтов и телефонных номеров примерно у 178 млн пользователей соцсети. При этом украинец использовал специальную программу, которая автоматически отправляла пользователям запросы через приложение Messenger.

Адвокаты компании, утверждает издание, предоставили доказательства, согласно которым украинский хакер продавал данные из других компаний на Raid Forums, сайте, где пользователи покупают и продают похищенные массивы информации.

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