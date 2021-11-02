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Facebook отказывается от использования системы распознавания лиц: причина

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Нью-Йорк, Вторник 02 ноября 2021 19:52
Facebook отказывается от использования системы распознавания лиц: причина Фото: Facebook отказывается от системы распознавания лиц (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Компания Facebook приняла решение отказаться от использования системы распознавания лиц. Процесс начнется в ближайшие дни и завершится к декабрю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

"Мы прекращаем работу системы распознавания лиц в Facebook", - цитирует агентство заявление компании.

Представитель компании уточнил изданию, что решение об отказе от системы распознавания лиц принято на фоне растущей обеспокоенности общества относительно использования этой технологии.

"Регулирующие органы все еще находятся в процессе разработки четкого набора правил, регулирующих ее использование", - сказал Джером Песенти, вице-президент по искусственному интеллекту в Facebook.

В заявлении компании отмечается, что пользователи, которые соглашались на использование системы распознавания лиц, больше не будут автоматически определяться на фото и видео. Все индивидуальные шаблоны будут удалены.

Как отметили в Facebook, удаление системы распознавания лиц затронет пользователей во всем мире. Ожидается, что процесс будет завершен к декабрю.

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