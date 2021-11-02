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Facebook відмовляється від використання системи розпізнавання обличчя: причина

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Нью-Йорк, Вівторок 02 листопада 2021 19:52
Facebook відмовляється від використання системи розпізнавання обличчя: причина Фото: Facebook відмовляється від системи розпізнавання осіб (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Компанія Facebook прийняла рішення відмовитися від використання системи розпізнавання осіб. Процес почнеться найближчими днями і завершиться до грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

"Ми припиняємо роботу системи розпізнавання осіб у Facebook", - цитує агентство заяву компанії.

Представник компанії уточнив виданню, що рішення про відмову від системи розпізнавання осіб прийнято на тлі зростаючою стурбованості суспільства щодо використання цієї технології.

"Регулювальні органи все ще перебувають у процесі розробки чіткого набору правил, що регулюють її використання", - сказав Джером Песенті, віцепрезидент з штучного інтелекту в Facebook.

У заяві компанії наголошується, що користувачі, які погоджувалися на використання системи розпізнавання осіб, більше не будуть автоматично визначатися на фото і відео. Всі індивідуальні шаблони будуть видалені.

Як відзначили в Facebook, видалення системи розпізнавання осіб торкнеться користувачів у всьому світі. Очікується, що процес буде завершено до грудня.

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