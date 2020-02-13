ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Facebook после обысков отложил запуск приложения для знакомств

Новости » Телеком & IT     13.02.2020 - 16:37
Facebook после обысков отложил запуск приложения для знакомств
Фото: основатель Facebook Марк Цукерберг (flickr.com techcrunch)

Комиссия по защите данных Ирландии провела проверку в офисе компании в начале этой недели

Компания Facebook отложила запуск приложения для знакомств (Dating) накануне Дня святого Валентина, в связи с обысками, которые недавно прошли в офисе компании в Дублине. Об этом сообщает CNN.

Так, Комиссия по защите данных Ирландии провела проверку в офисе компании в начале этой недели после объявления о запуске сервиса Dating в ЕС.

Facebook планировал запустить новое приложение 13 февраля, накануне Дня святого Валентина. Однако ирландский регулятор впервые узнал о запланирован запуск приложении 3 февраля.

"Нас очень взволновало, что это было первое сообщение от Facebook о новый сервис, учитывая, что они намеревались запустить его 13 февраля", - говорится в заявлении регулятора.

По информации компании, 11 открытых расследований по социальной медиакомпании и ее различных дочерних предприятий.

Напомним, основатель компании Facebook Марк Цукерберг заявил, что соцсеть будет отстаивать свободу выражения взглядов и шифрования, даже если это будет сопровождаться отрицательной реакцией.

Ранее сообщалось, что YouTube и Facebook в Украине хотят обложить налогом. Речь идет о двадцатипроцентном налоге на добавленную стоимость (НДС) на услуги компаний-нерезидентов Украины. Таким образом авторы законопроекта хотят создать более конкурентную среду для украинских компаний, работающих с подобным контентом.

В Государственном космическом агентстве и на заводе "Арсенал" проходят обыски
Новости Украины Facebookобыскприложение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь