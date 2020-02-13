Facebook после обысков отложил запуск приложения для знакомств

Фото: основатель Facebook Марк Цукерберг (flickr.com techcrunch)

Комиссия по защите данных Ирландии провела проверку в офисе компании в начале этой недели

Компания Facebook отложила запуск приложения для знакомств (Dating) накануне Дня святого Валентина, в связи с обысками, которые недавно прошли в офисе компании в Дублине. Об этом сообщает CNN.

Так, Комиссия по защите данных Ирландии провела проверку в офисе компании в начале этой недели после объявления о запуске сервиса Dating в ЕС.

Facebook планировал запустить новое приложение 13 февраля, накануне Дня святого Валентина. Однако ирландский регулятор впервые узнал о запланирован запуск приложении 3 февраля.

"Нас очень взволновало, что это было первое сообщение от Facebook о новый сервис, учитывая, что они намеревались запустить его 13 февраля", - говорится в заявлении регулятора.

По информации компании, 11 открытых расследований по социальной медиакомпании и ее различных дочерних предприятий.

Напомним, основатель компании Facebook Марк Цукерберг заявил, что соцсеть будет отстаивать свободу выражения взглядов и шифрования, даже если это будет сопровождаться отрицательной реакцией.

Ранее сообщалось, что YouTube и Facebook в Украине хотят обложить налогом. Речь идет о двадцатипроцентном налоге на добавленную стоимость (НДС) на услуги компаний-нерезидентов Украины. Таким образом авторы законопроекта хотят создать более конкурентную среду для украинских компаний, работающих с подобным контентом.