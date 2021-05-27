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Facebook назвал Россию крупнейшим источником фейков. Украина входит в топ-5

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Четверг 27 мая 2021 17:05
Facebook назвал Россию крупнейшим источником фейков. Украина входит в топ-5 Фото: Facebook назвал самых крупных производителей фейков (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Россия и Иран являются двумя основными источниками фейков в социальной сети Facebook. В пятерку лидеров в этой сфере входит Украина.

Об этом говорится в исследовании Facebook.

В документе говорится, что с 2017 года Facebook удалил более 150 сетей ботов. Из них 27 связаны с Россией, а 23 - с Ираном. Для примера в США за это время было зафиксировано только 9 таких сетей.

При этом именно США остаются основной мишенью для скоординированных кампаний за иностранное влияние. В частности, с 2017 по 2020 год зафиксировано 26 таких попыток, при этом Украина здесь идет на втором месте.

В то же время, по данным Facebook, многие кампании были нацелены на собственных граждан. Так, например, третьей по распространенности скоординированных пропагандистских кампаний является Мьянма, когда правительство принимало жесткие меры против этнической группы рохинджа.

Украина в этом списке по влиянию на собственных граждан занимает пятое место.

Напомним, ранее Facebook удалил сеть аккаунтов российских спецслужб, которая выдавала себя за журналистов.

Также стало известно, что ЕС хочет запретить Facebook и Google зарабатывать на дезинформации.

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