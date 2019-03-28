Facebook начнет блокировать проявления белого национализма и сепаратизма

Со следующей недели соцсеть Facebook будет блокировать любые проявления белого национализма и сепаратизма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление на сайте компании.

Также блокировки похвалы, поддержки и представления белого национализма и сепаратизма начнутся в Instagram. Отмечается, что политика компании уже давно запрещает ненавистническое обращение с людьми, основанное на таких признаках, как раса, этническая принадлежность или религия.

"Эти концепции тесно связаны с организованными группами ненавистников и им нет места в наших сервисах", - говорится в сообщении.

Изначально в Facebook не применяли такие ограничениям к выражениям белого национализма и сепаратизма, потому что имели в виду более широкие концепции национализма и сепаратизма - например, такие, как американская гордость и баскский сепаратизм. Они, по мнению Facebook, являются важной частью идентичности людей.

"Но представители гражданского общества и ученые-эксперты в области расовых отношений подтвердили, что белый национализм и сепаратизм невозможно отделить от идеи превосходства белой расы и организованных групп ненависти", - отметили в компании.

В Facebook подчеркнули, что хотя в дальнейшем люди все еще смогут демонстрировать гордость за свое этническое наследие, компания не потерпит похвалы или поддержки белого национализма и сепаратизма. Контент, исполненный ненависти, будут находить и удалять с платформ компании.

Также людям, которые ищут термины, связанные с превосходством белых, будут помогать избавится от ненависти. Для этого будет задействована организация Life After Hate, которая была основана бывшими воинствующими экстремистами.

Напомним, социальная сеть Facebook ужесточает правила по предотвращению распространения ложных новостей перед выборами в Европарламент, запланированными на 26 мая.