В Facebook исчезла официальная страница Зеленского

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Страница заработала спустя 20 минут

Официальная страница президента Украины Владимира Зеленского исчезла из социальной страницы в Facebook. При этом страницы в других соцсетях работают.

По состоянию на 18:30 страница президента Украины недоступна.

Фото: страница президента Украины в Facebook по состоянию на 18:40

В комментарии РБК-Украина в Офисе президента заявили, что страница не работает из-за технического сбоя.

Эксперты называют три основные причины блокировки в пользователя Facebook:

нарушение правил и несоблюдение принципов работы с рекламой;

подозрительное использование аккаунта и подключение сомнительных платёжных систем;

человеческий фактор - ошибка модератора.

Специалисты также отмечают, что Facebook может заблокировать пользователя за распространение новостей, если решит, что это спам.

По состоянию на 18:51 страница Зеленского в Facebook опять работает. Последний пост глава государства опубликовал 7 часов назад.

Также РБК-Украина писало, что Twitter заблокировал все аккаунты, которые меняли пароли за последние 30 дней.