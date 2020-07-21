В Facebook исчезла официальная страница Зеленского

Страница заработала спустя 20 минут
Официальная страница президента Украины Владимира Зеленского исчезла из социальной страницы в Facebook. При этом страницы в других соцсетях работают.
По состоянию на 18:30 страница президента Украины недоступна.
В комментарии РБК-Украина в Офисе президента заявили, что страница не работает из-за технического сбоя.
Эксперты называют три основные причины блокировки в пользователя Facebook:
Специалисты также отмечают, что Facebook может заблокировать пользователя за распространение новостей, если решит, что это спам.
По состоянию на 18:51 страница Зеленского в Facebook опять работает. Последний пост глава государства опубликовал 7 часов назад.
Также РБК-Украина писало, что Twitter заблокировал все аккаунты, которые меняли пароли за последние 30 дней.