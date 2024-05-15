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У Facebook, Instagram та X стався збій

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

У роботі Facebook, Instagram та X стався збій у середу, 15 травня. Користувачі скаржаться на проблеми із сайтами, додатками і входом в акаунт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Downdetector.

Користувачі Facebook здебільшого (53%) повідомляють про проблеми з веб-сайтом, 32% - з додатком, 15% - зі входом в акаунт.

49% користувачів X скаржаться на проблеми з додатком, 44% - з сайтом, 7% - із входом в акаунт.

50% користувачів Instagram кажуть про проблеми з додатком, 27% - із входом в акаунт, 23% - з підключенням до сервера.

Нагадаємо, попередній збій у роботі Facebook, Instagram та Messenger стався 20 березня. Користувачі скаржилися на проблеми зі входом в соцмережі.

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