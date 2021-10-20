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Facebook хочет провести ребрендинг компании с новым названием

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Среда 20 октября 2021 06:20
Facebook хочет провести ребрендинг компании с новым названием Фото: Facebook запланировал новое название (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Американская компания Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, а также Instagram и мессенджером WhatsApp, на следующей неделе объявит о планах по своему переименованию. Информации о новом названии пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

В корпорации хотят, чтобы новое название отражало бы концепцию "метавселенной". Объявление, по данным источника, будет сделано на ежегодной конференции 28 октября.

Ребрендинг компании направлен на то, чтобы стало понятно, что социальная сеть Facebook всего лишь один из продуктов компании.

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