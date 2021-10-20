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Facebook хоче провести ребрендинг компанії з новою назвою

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Середа 20 жовтня 2021 06:20
Facebook хоче провести ребрендинг компанії з новою назвою Фото: Facebook запланував нову назву (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Американська компанія Facebook, що володіє однойменною соціальною мережею, а також Instagram і месенджером WhatsApp, наступного тижня оголосить про плани щодо свого перейменування. Інформації про нову назву поки немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Verge.

У корпорації хочуть, щоб нова назва зображала б концепцію "метавсесвіту". Оголошення, за даними джерела, буде зроблено на щорічній конференції 28 жовтня.

Ребрендинг компанії спрямований на те, щоб стало зрозуміло, що соціальна мережа Facebook всього лише один з продуктів компанії.

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