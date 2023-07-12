Ф'юрі отримав спеціальний дозвіл на новий бій: хто суперник скандального британця
Усесвітня боксерська рада дозволила чемпіону в хевівейті Тайсону Ф'юрі провести поєдинок проти колишнього чемпіона Ultimate Fighting Championship Френсіса Нганну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BoxingScene.
Бій Ф'юрі – Нганну відбудеться 28 жовтня. Поєдинок прийме аравійська столиця Ер-Ріяд.
"Тайсон Ф'юрі отримав спеціальний дозвіл від WBC на бій із Френсісом Нганну, оскільки офіційного претендента немає. Ф'юрі намагався домовитися про бої проти Руїса, Джошуа та Усика, але домовленостей не досягнув", – заявив президент ради Маурісіо Сулейман.
За словами топ-промоутера Едді Хірна, "Циганський Король" заробить за поєдинок 40 млн доларів. Наразі невідомо, за якими правилами відбуватиметься бій проти екс-чемпіона UFC. Також під питанням доля чемпіонського пояса Ф'юрі.
Хто такий Френсіс Нганну
Уродженець камерунської глибинки, марив боксом із дитинства. Через злидні у 26 років пробрався нелегалом до Європи, де зібрався розпочати кар'єру боксера.
У Парижі познайомився з Фернаном Лопесом, який розгледів у ньому потенціал до виступів у змішаних єдиноборствах. На рівні MMA дебютував у 2013 році. Загалом провів 20 боїв в октагоні – 17 перемог, 3 поразки. У 2021-2023 рр. контролював пояс UFC у важкій вазі.
Цьогоріч уклав контракт із Professional Fighters League через розбіжності з UFC. Прізвисько – "Хижак".
До слова, напередодні промоутер Красюк оголосив нову потенційну дату бою між Усиком і Ф'юрі.
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