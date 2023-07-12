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Ф'юрі отримав спеціальний дозвіл на новий бій: хто суперник скандального британця

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Мехіко, Середа 12 липня 2023 10:41
Ф'юрі отримав спеціальний дозвіл на новий бій: хто суперник скандального британця Фото: Тайсон Ф'юрі вийде в ринг проти представника змішаних єдиноборств (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Усесвітня боксерська рада дозволила чемпіону в хевівейті Тайсону Ф'юрі провести поєдинок проти колишнього чемпіона Ultimate Fighting Championship Френсіса Нганну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BoxingScene.

Бій Ф'юрі – Нганну відбудеться 28 жовтня. Поєдинок прийме аравійська столиця Ер-Ріяд.

"Тайсон Ф'юрі отримав спеціальний дозвіл від WBC на бій із Френсісом Нганну, оскільки офіційного претендента немає. Ф'юрі намагався домовитися про бої проти Руїса, Джошуа та Усика, але домовленостей не досягнув", – заявив президент ради Маурісіо Сулейман.

За словами топ-промоутера Едді Хірна, "Циганський Король" заробить за поєдинок 40 млн доларів. Наразі невідомо, за якими правилами відбуватиметься бій проти екс-чемпіона UFC. Також під питанням доля чемпіонського пояса Ф'юрі.

Хто такий Френсіс Нганну

Уродженець камерунської глибинки, марив боксом із дитинства. Через злидні у 26 років пробрався нелегалом до Європи, де зібрався розпочати кар'єру боксера.

У Парижі познайомився з Фернаном Лопесом, який розгледів у ньому потенціал до виступів у змішаних єдиноборствах. На рівні MMA дебютував у 2013 році. Загалом провів 20 боїв в октагоні – 17 перемог, 3 поразки. У 2021-2023 рр. контролював пояс UFC у важкій вазі.

Цьогоріч уклав контракт із Professional Fighters League через розбіжності з UFC. Прізвисько – "Хижак".

До слова, напередодні промоутер Красюк оголосив нову потенційну дату бою між Усиком і Ф'юрі.

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Тайсон Ф'юрі Бокс
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