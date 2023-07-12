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Фьюри получил специальное разрешение на новый бой: кто соперник скандального британца

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Мехико, Среда 12 июля 2023 10:41
Фьюри получил специальное разрешение на новый бой: кто соперник скандального британца Фото: Тайсон Фьюри выйдет в ринг против представителя смешанных единоборств (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Всемирный боксерский совет разрешил чемпиону в хевивейте Тайсону Фьюри провести поединок против бывшего чемпиона Ultimate Fighting Championship Фрэнсиса Нганну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BoxingScene.

Бой Фьюри – Нганну состоится 28 октября. Поединок примет аравийская столица Эр-Рияд.

"Тайсон Фьюри получил специальное разрешение от WBC на бой с Фрэнсисом Нганну, поскольку официального претендента нет. Фьюри пытался договориться о боях против Руиса, Джошуа и Усика, но договоренностей не достиг", – заявил президент совета Маурисио Сулейман.

По словам топ-промоутера Эдди Хирна, "Цыганский Король" заработает за поединок 40 млн долларов. Пока неизвестно, по каким правилам будет происходить бой против экс-чемпиона UFC. Также под вопросом судьба чемпионского пояса Фьюри.

Кто такой Фрэнсис Нганну

Уроженец камерунской глубинки, грезил боксом с детства. Из-за бедности в 26 лет пробрался нелегалом в Европу, где собрался начать карьеру боксера.

В Париже познакомился с Фернаном Лопесом, который разглядел в нем потенциал для выступлений в смешанных единоборствах. На уровне MMA дебютировал в 2013 году. В общей сложности провел 20 боев в октагоне – 17 побед, 3 поражения. В 2021-2023 гг. контролировал пояс UFC в тяжелом весе.

В этом году заключил контракт с Professional Fighters League из-за разногласий с UFC. Прозвище – "Хищник".

К слову, накануне промоутер Красюк объявил новую потенциальную дату боя между Усиком и Фьюри.

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