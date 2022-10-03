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Ф'юрі оголосив про старт підготовки до нового поєдинку

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Понеділок 03 жовтня 2022 14:58
Ф'юрі оголосив про старт підготовки до нового поєдинку Фото: Тайсон Ф'юрі з чемпіонським поясом (facebook.com/TysonFuryGypsyKing)
Автор: Антон Федорців

Чемпіон світу з боксу в хевівейті за версією WBC Тайсон Ф'юрі розпочав підготовки до наступного бою, хоча досі не визначився зі суперником.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Instagram спортсмена.

Важковаговик відзвітував про початок тренувань. 34-річний "Циганський Король" запланував битися у грудні.

"Перший день табору!" – лаконічно підписав Ф'юрі світлину в соцмережі за мотивами тренувального заняття.

Тим часом команда британського боксера продовжила пошуки опонента для свого клієнта. Упродовж останнього місяця він встиг викликати на бій і відмовитися від поєдинку з низкою зірок на кшталт Ентоні Джошуа та Олександра Усика.

Напередодні батько Ф'юрі анонсував бій сина 3 грудня. Можливими суперниками чемпіона WBC тепер стали кубинець Луїс Ортіс і американець Енді Руїс.

Наприкінці минулого тижня Ф'юрі відновив перемовини з Джошуа про "Бій за Британію". Раніше "Циганський Король" відкинув ідею поєдинку через затягування процесу підписання контракту.

Ф'юрі оголосив про старт підготовки до нового поєдинку

До слова, раніше зібрали головні події навколо потенційного бою Усик – Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу.

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Тайсон Ф'юрі Бокс
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