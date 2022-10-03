Ф'юрі оголосив про старт підготовки до нового поєдинку

Чемпіон світу з боксу в хевівейті за версією WBC Тайсон Ф'юрі розпочав підготовки до наступного бою, хоча досі не визначився зі суперником.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Instagram спортсмена .

Важковаговик відзвітував про початок тренувань. 34-річний "Циганський Король" запланував битися у грудні.

"Перший день табору!" – лаконічно підписав Ф'юрі світлину в соцмережі за мотивами тренувального заняття.

Тим часом команда британського боксера продовжила пошуки опонента для свого клієнта. Упродовж останнього місяця він встиг викликати на бій і відмовитися від поєдинку з низкою зірок на кшталт Ентоні Джошуа та Олександра Усика.

Напередодні батько Ф'юрі анонсував бій сина 3 грудня. Можливими суперниками чемпіона WBC тепер стали кубинець Луїс Ортіс і американець Енді Руїс.

Наприкінці минулого тижня Ф'юрі відновив перемовини з Джошуа про "Бій за Британію". Раніше "Циганський Король" відкинув ідею поєдинку через затягування процесу підписання контракту.