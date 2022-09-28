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Ф'юрі обрав ще одного суперника замість Усика

Фото: Тайсон Ф'юрі продовжив пошуки суперника (facebook.com/TysonFuryGypsyKing)
Автор: Антон Федорців

Чемпіон світу в хевівейті за версією WBC Тайсон Ф'юрі знайшов ще одну можливість уникнути об'єднавчого поєдинку з українцем Олександром Усиком. Він викликав на бій Махмуда Чарра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Instagram спортсмена.

Після зриву "Бою за Британію" з Ентоні Джошуа "Циганський Король" вирішив провести поєдинок із екс-чемпіоном за версією WBA.

"Із нетерпінням чекаю на бій із чоловіком, який справді хоче битися, має вогонь, бажання і бився з кількома найкращими боксерами. Він знову робить крок угору. Піднімайся туди, Чарре", – заявив Ф'юрі.

Раніше 34-річний британець оголосив про неможливість проведення бою з Джошуа. Потенційний суперник надто довго роздумував над умовами контракту на титульний поєдинок у грудні.

Махмуд Чарр у 2012 році програв технічним нокаутом тодішньому чемпіону WBC Віталію Кличку. Пізніше він також достроково поступився у бою з росіянином Повєткіним. Загальний баланс виступів сирійця в профі-рингу– 36 поєдинків, 32 перемоги, 4 поразки.

До слова, раніше зібрали головні події навколо потенційного бою Усик – Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу.

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БоксТайсон Ф'юрі