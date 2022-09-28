ua ru
Ср, 28 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ф'юрі обрав ще одного суперника замість Усика

Новость на русском →
Середа 28 вересня 2022 11:14
Ф'юрі обрав ще одного суперника замість Усика Фото: Тайсон Ф'юрі продовжив пошуки суперника (facebook.com/TysonFuryGypsyKing)
Автор: Антон Федорців

Чемпіон світу в хевівейті за версією WBC Тайсон Ф'юрі знайшов ще одну можливість уникнути об'єднавчого поєдинку з українцем Олександром Усиком. Він викликав на бій Махмуда Чарра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Instagram спортсмена.

Після зриву "Бою за Британію" з Ентоні Джошуа "Циганський Король" вирішив провести поєдинок із екс-чемпіоном за версією WBA.

"Із нетерпінням чекаю на бій із чоловіком, який справді хоче битися, має вогонь, бажання і бився з кількома найкращими боксерами. Він знову робить крок угору. Піднімайся туди, Чарре", – заявив Ф'юрі.

Раніше 34-річний британець оголосив про неможливість проведення бою з Джошуа. Потенційний суперник надто довго роздумував над умовами контракту на титульний поєдинок у грудні.

Махмуд Чарр у 2012 році програв технічним нокаутом тодішньому чемпіону WBC Віталію Кличку. Пізніше він також достроково поступився у бою з росіянином Повєткіним. Загальний баланс виступів сирійця в профі-рингу– 36 поєдинків, 32 перемоги, 4 поразки.

До слова, раніше зібрали головні події навколо потенційного бою Усик – Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бокс Тайсон Ф'юрі
NEWS
Жодних компромісів. Зеленський пояснив, чим закінчиться війна для України
Жодних компромісів. Зеленський пояснив, чим закінчиться війна для України
DAILY
Поміж всіх вогнів. Як Туреччина намагається примирити Росію з Україною
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Поміж всіх вогнів. Як Туреччина намагається примирити Росію з Україною