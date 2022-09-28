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Фьюри выбрал еще одного соперника вместо Усика

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Среда 28 сентября 2022 11:14
Фьюри выбрал еще одного соперника вместо Усика Фото: Тайсон Фьюри продолжил поиски соперника (facebook.com/TysonFuryGypsyKing)
Автор: Антон Федорцив

Чемпион мира в хевивейте по версии WBC Тайсон Фьюри нашел еще одну возможность избежать объединительного поединка с украинцем Александром Усиком. Он вызвал на бой Махмуда Чарра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Instagram спортсмена.

После срыва "Боя за Британию" с Энтони Джошуа "Цыганский Король" решил провести поединок с экс-чемпионом по версии WBA.

"С нетерпением жду бой с мужчиной, который действительно хочет сражаться, имеет огонь, желание и сражался с несколькими лучшими боксерами. Он снова делает шаг вверх. Поднимайся туда, Чарре", – заявил Фьюри.

Ранее 34-летний британец объявил о невозможности проведения сражения с Джошуа. Потенциальный соперник слишком долго размышлял над условиями контракта на титульный поединок в декабре.

Махмуд Чарр в 2012 году проиграл техническим нокаутом тогдашнему чемпиону WBC Виталию Кличко. Позже он также досрочно уступил в бою с россиянином Поветкиным. Общий баланс выступлений сирийца в профи-ринге – 36 поединков, 32 победы, 4 поражения.

К слову, ранее собрали главные события вокруг потенциального боя Усик – Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.

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Бокс Тайсон Фьюри
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