F-16 будуть в Україні за кілька тижнів, вони посилять ППО, - WP

Винищувачі F-16 мають прибути до України вже за кілька тижнів. Перші літаки слугуватимуть посиленню ППО України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

За інформацією видання, українські та західні офіційні особи попереджають, що літаки, які Київ колись рекламував як вирішальний засіб, навряд чи змінять ситуацію на полі бою.

Проблема полягає в тому, що винищувачів буде замало, а російських ППО, які можуть їх збивати - забагато.

Це означає, що перші F-16, найімовірніше, послужать для посилення ППО України. Зокрема, літаки збиватимуть ракети, безпілотники і ворожу авіацію, а не завдаватимуть ударів по сухопутним військам РФ і іншим військовим об'єктам поблизу фронту.

WP пише, що на початковому етапі винищувачі навряд чи підлітатимуть надто близько до лінії фронту, а це означає, що поки неясно, чи зможуть вони стримувати літаки противника, які перетинають кордон України з повітряного простору Росії.

Чиновники відмовилися розповісти, скільки саме літаків отримає Україна у 2024 році, але це буде не більше однієї ескадрил'ї - близько 20 літаків. Крім того, очікується, що лише шість пілотів завершать навчання цього літа, оскільки програма має обмежену кількість місць.

Видання додало, що захист винищувачів F-16 на землі також буде складним завданням, оскільки всі аеродроми України знаходяться в межах російських ракет. WP стверджує, що нещодавно Росія завдала удар кільком літакам, які залишилися на злітно-посадкових смугах.