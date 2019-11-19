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Ежегодно из-за устойчивости инфекций к антибиотикам умирает 33 тыс. человек, - эксперт

Новости » Медицина     19.11.2019 - 13:06
Ежегодно из-за устойчивости инфекций к антибиотикам умирает 33 тыс. человек, - эксперт
Фото: круглый стол на тему устойчивости к антибиотикам (из открытых источников)

Неконтролируемое употребление антибиотиков приводит к ухудшению качества жизни

Из-за того, что антибиотики не помогают пациентам с бактериальными инфекциями, ежегодно умирает 33 тысяч человек. Об этом сообщила Ивана Галускова Балтер, специалист по инфектологии и иммунологии, член административного совета "Всемирный альянс против устойчивости к антибиотикам" (WAAAR), передает РБК-Украина.

"Ежегодно 33 тысячи людей умирает из-за того, что антибиотики не работают. Суммарные затраты в связи с этим достигают 1 трлн долларов. 39% болезней вызваны инфекциями с бактериями, устойчивыми к антибиотикам последней линии, такими как карбапенемы и колистин. В 2050 году количество смертей от антибиотикорезистентности супербактерий может достичь 10 млн человек в год и стоить 10 трлн долларов", - подчеркнула она.

Обсуждение проблемы неконтролируемого употребления антибиотиков состоялось на круглом столе "Устойчивость к антибиотикам и микробиом: что будет, если бактериальные инфекции станут неизлечимыми". Событие, организованное Biocodex Microbiota Institute, собрала известных специалистов Украины и Франции.

Участники круглого стола привели факты и доказательства того, что неконтролируемое употребление антибиотиков приводит к ухудшению качества жизни и увеличению количества неизлечимых инфекций и летальных исходов.

Ежегодно из-за устойчивости инфекций к антибиотикам умирает 33 тыс. человек, - эксперт

Антибиотики являются одними из наиболее распространенных лекарств, которые отпускаются в том числе как безрецептурные препараты.

"По данным Proxima Research, в Украине продается 85-86 млн упаковок антибиотиков в год", - рассказал врач-реаниматолог, модератор круглого стола Сергей Орлик.

Еще выше риск для здоровья имеет неаргументированное использование антибиотиков для детей, особенно в возрасте до 3 лет.

"Стойкий микробиом формируется у ребенка в первые 2 - 2,5 года жизни. Антибиотики действительно могут разрушить нестабильную детскую микрофлору и сделать ребенка снова "стерильным" и беззащитным перед микроорганизмами, как при рождении. С другой стороны, у ребенка до 5 лет действительно выше риск получить бактериальную инфекцию, которую необходимо лечить именно антибиотиками", - пояснила Марина Маменко, декан педиатрического факультета НМАПО имени Шупика.

Для взрослого организма использование антибиотиков "на всякий случай" и без дополнительной защиты может привести к ухудшению иммунитета.

"Организм человека на 10% состоит из собственных клеток и на 90% – от микроорганизмов. Это другие формы жизни, без которых мы не выживем. Каждый прием антибиотиков навсегда меняет собственный микробиом человека. 70% клеток иммунитета находится в кишечнике. Антибиотики разрушают и их тоже", – рассказала Наталья Харченко, заведующая кафедрой гастроэнтерологии, диетологии и эндоскопии НМАПО имени Шупика.

По ее словам, использование пробиотиков, которые имеют статус GRAS (Generally Regarded as Safe) или QPS (Qualified presumption of safety) может частично нивелировать вред от антибиотиков для микробиому.

Ежегодно из-за устойчивости инфекций к антибиотикам умирает 33 тыс. человек, - эксперт

Но с дополнительной защитой микробиома вред от антибиотиков может быть ниже. "Антибиотикорезистентность – большая проблема, что приводит к ухудшению лечения других болезней. Поэтому необходимо беспокоиться о собственном микробиоме и ответственно относиться к этому вопросу. Восстановлению микробиома способствуют пробиотики. Также стоит обратить внимание и на пребиотики, которые питают полезные бактерии. В дополнение к сбалансированному питанию, богатому клетчаткой, эти виды препаратов помогают сохранить качественный состав микробиома", - резюмировала Оурелли Лекюер, международный директор по медицинским вопросам Biocodex Microbiota Institute.

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