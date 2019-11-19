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Щорічно через стійкість інфекцій до антибіотиків помирає 33 тисячі людей, - експерт

Новини » Медицина     19.11.2019 - 13:06
Щорічно через стійкість інфекцій до антибіотиків помирає 33 тисячі людей, - експерт
Фото: круглий стіл на тему стійкості до антибіотиків (з відкритих джерел)

Неконтрольоване вживання антибіотиків призводить до погіршення якості життя

Від того, що антибіотики не допомагають пацієнтам із бактеріальними інфекціями, щорічно помирає 33 тисяч людей. Про це повідомила Івана Галускова Балтер, спеціаліст з інфектології та імунології, член адміністративної ради "Всесвітній альянс проти стійкості до антибіотиків" (WAAAR), передає РБК-Україна.

"Щорічно 33 тисячі людей вмирає через те, що антибіотики не працюють. Сумарні витрати у зв’язку з цим сягають 1 трлн доларів. 39% хвороб викликані інфекціями з бактеріями, стійкими до антибіотиків останньої лінії, такими як карбапенеми і колістин. У 2050 році кількість смертей від антибіотикорезистентності супербактерій може сягнути 10 млн людей на рік і коштувати 10 трлн доларів", - наголосила вона.

Обговорення проблеми неконтрольованого вживання антибіотиків відбулося на круглому столі "Стійкість до антибіотиків та мікробіом: що буде, якщо бактеріальні інфекції стануть невиліковними". Подія, що була організована Biocodex Microbiota Institute, зібрала відомих фахівців Україні та Франції.

Учасники круглого столу навели факти та докази того, що неконтрольоване вживання антибіотиків призводить до погіршення якості життя та збільшення кількості невиліковних інфекцій та летальних випадків.

Щорічно через стійкість інфекцій до антибіотиків помирає 33 тисячі людей, - експерт

Антибіотики є одними з найрозповсюдженіших ліків, які відпускаються у тому числі як безрецептурні препарати.

"За даними Proxima Research, в Україні продається 85-86 млн упаковок антибіотиків на рік", - розповів лікар-реаніматолог, модератор круглого столу Сергій Орлик.

Ще вищий ризик для здоров’я має неаргументоване використання антибіотиків для дітей, особливо віком до 3 років.

"Стійкий мікробіом формується у дитини у перші 2- 2,5 роки життя. Антибіотики дійсно можуть зруйнувати нестабільну дитячу мікрофлору і зробити дитину знову "стерильною" і беззахисною перед мікроорганізмами, як при народженні. З іншого боку, у дитини до 5 років дійсно вище ризик отримати бактеріальну інфекцію, яку необхідно лікувати саме антибіотиками", - пояснила Марина Маменко, декан педіатричного факультету НМАПО імені Шупика.

Для дорослого організму використання антибіотиків "про всяк випадок" та без додаткового захисту може призвести до погіршення імунітету.

"Організм людини на 10% складається з власних клітин, і на 90% – від мікроорганізмів. Це – інші форми життя, без яких ми не виживемо. Кожен прийом антибіотиків назавжди змінює власний мікробіом людини. 70% клітин імунітету знаходиться у кишківнику. Антибіотики руйнують і їх також", – розповіла Наталія Харченко, завідувачка кафедри гастроентерології, дієтології та ендоскопії НМАПО імені Шупика.

За її словами, використання пробіотиків, які мають статус GRAS (Generally Regarded as Safe) або QPS (Qualified presumption for safety) може частково нівелювати шкоду від антибіотиків для мікробіому.

Щорічно через стійкість інфекцій до антибіотиків помирає 33 тисячі людей, - експерт

Але з додатковим захистом мікробіому шкода від антибіотиків може бути нижче. "Антибіотикорезистентність – велика проблема, що призводить до погіршення лікування інших хвороб. Тож необхідно турбуватися про власний мікробіом та відповідально ставитися до цього питання. Відновленню мікробіому сприяють пробіотики. Також варто звернути увагу і на пребіотики, які живлять корисні бактерії. На додаток до збалансованого харчування, багатого на клітковину, ці види препаратів допомагають зберегти якісний склад мікробіому", - резюмувала Оурелі Лекюєр, міжнародний директор з медичних питань Biocodex Microbiota Institute.

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