Ежегодно "Ивано-Франковскгаз" газифицирует более 500 домохозяйств

В прошлом году "Ивано-Франковскгаз" подключил к системе газоснабжения 500 частных домов и многоэтажек, а также 8 промышленных объектов. Львиную долю заказов на присоединение к газораспределительной системе, более 60%, выполнено по схеме "стандартное присоединение".

Наибольшее количество присоединений выполнено в Ивано-Франковске, Коломые, Калуше и Надворной.

В пресс-службе отметили, что "Ивано-Франковскгаз" предоставляет весь спектр услуг, выполняет газификацию "под ключ": от изготовления проекта и технических условий - до момента пуска газа заказчику с последующим техническим обслуживанием внутридомовых сетей и сервисного обслуживания газового оборудования.

"Присоединение к газовой сети – сложный технологический процесс, который стоит доверить только специалистам. Комфортное потребление газа зависит от качества работ по строительству наружных и внутренних газовых сетей, индивидуального подбора газового оборудования, - говорит директор по капитальному строительству АО "Ивано-Франковскгаз" Александр Мандрик. - Среди преимуществ комплексного подключения: синхронность выполнения всех процессов, экспертное сопровождение, качественные материалы и новейшее газовое оборудование".

По словам пресс-службы, теперь в "Ивано-Франковскгазе" можно приобрести современное сертифицированное газовое оборудование: от котла до газового сигнализатора или смарт системы дистанционной передачи данных. С продукцией можно ознакомиться на сайте 104.Маркет или в центре обслуживания клиентов 104.uа. Специалисты 104.uа предоставят консультации по выбору оборудования.

"Присоединение к газовым сетям разделяют на стандартное и нестандартное. Такая модель присоединения в Украине действует 8 лет и регламентирована действующим законодательством. Она значительно упростила и сократила сроки подключения к сети, при этом минимизировав временные и материальные затраты потребителей. Сегодня данная услуга доступна всем жителям Прикарпатья, необходимо лишь обратиться в центры обслуживания клиентов "Клиентское пространство 104.uа". Во время карантина, для приема в центре обслуживания, необходимо осуществить предварительную запись по телефону контакт-центра 067 65 65 104 или 0342 59 11 04", - говорится в сообщении.