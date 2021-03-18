Щороку "Івано-Франківськгаз" газифікує понад 500 домогосподарств

Минулого року "Івано-Франківськгаз " підключив до системи газопостачання як 500 приватних будинків та багатоповерхівок, а також 8 промислових об’єктів. Левову частку замовлень на приєднання до газорозподільної системи, понад 60%, виконано за схемою "стандартне приєднання".

Найбільшу кількість приєднань виконано в Івано-Франківську, Коломиї, Калуші та Надвірній.

У прес-службі зазначили, що "Івано-Франківськгаз" надає увесь спектр послуг, виконує газифікацію "під ключ": від виготовлення проекту та технічних умов - до моменту пуску газу замовнику з подальшим технічним обслуговуванням внутрішньобудинкових мереж та сервісного обслуговування газового обладнання.

"Приєднання до газової мережі – складний технологічний процес, який варто довірити тільки фахівцям. Комфортне споживання газу залежить від якості робіт з будівництва зовнішніх та внутрішніх газових мереж, індивідуального підбору газового обладнання, - говорить директор з капітального будівництва АТ "Івано-Франківськгаз" Олександр Мандрик. - Серед переваг комплексного підключення: синхронність виконання усіх процесів, експертний супровід, якісні матеріали та новітнє газове обладнання".

За словами прес-служби, тепер в "Івано-Франківськгазі" можна придбати сучасне сертифіковане газове обладнання: від котла до газового сигналізатора чи смарт системи дистанційної передачі даних. З продукцією можна ознайомитись на сайті 104.Маркет чи в центрі обслуговування клієнтів 104.uа. Фахівці 104.uа нададуть консультації щодо вибору обладнання.

"Приєднання до газових мереж поділяють на стандартне та нестандартне. Така модель приєднання в Україні діє 8 років та регламентована чинним законодавством. Вона значно спростила та скоротила строки підключення до мережі, при цьому мінімізувавши часові та матеріальні витрати споживачів. Сьогодні дана послуга доступна всім мешканцям Прикарпаття, необхідно лише звернутися в центри обслуговування клієнтів "Клієнтський простір 104.uа". Під час карантину, для прийому в центрі обслуговування, необхідно здійснити попередній запис за телефоном контакт-центру 067 65 65 104 чи 0342 59 11 04", - йдеться у повідомленні.