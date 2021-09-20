Ежегодная Международная конференция DistributionMaster-2021: "Новая реальность - вызовы и решения"

29 октября 2021 г. в г. Киев состоится специализированная встреча для профессионалов всех подразделений Дистрибуции и её Партнёров - Конференция DistributionMaster-2021: "Новая реальность - вызовы и решения".

Ежегодно на этой бизнес-площадке собираются более 200 ТОП-менеджеров дистрибуционных и торгово-производственных компаний со всех областей Украины и стран ближнего зарубежья, чтобы составить "Дорожную Карту" развития своего бизнеса в 2022 году.

Основными выгодами Конференции для ее участников являются:

- Выявление трендов и тенденций развития рынка Дистрибуции.

- Получение новых идей и новых практических инструментов для развития бизнеса.

- Изучение кейсов ведущих компаний по оптимизации и сокращению затрат и увеличению рентабельности бизнеса.

- Проведение переговоров с потенциальными заказчиками.

- Представление компании участника на мини-выставке.

- Подтверждение статуса надежной и современной компании.

Аудитория Конференции:

По роду деятельности:

- Производители – 39%

- Дистрибьюторы – 38%

- Розничные сети – 8%

- Логистические услуги – 8%

- Смежные отрасли – 6%

- СМИ – 1%

По уровню менеджмента:

- Коммерческие директора / Директора по продажам – 38%

- Собственники / Генеральные директора – 27%

- Национальные и региональные менеджеры по работе с ключевыми клиентами – 16%

- Руководители маркетинга – 8%

- Директора по развитию – 6%

- Директора по персоналу – 5%

На данный момент ведутся переговоры с будущими партнерами Конференции, но уже сейчас ее спонсорами являются такие компании как:

InventorSoft – Партнер Конференции.

YouCoach – Трансформационый Партнер.

Фенікс Інвест Трейд – Партнер кава-брейков.

Спілка Автоматизаторів Бізнесу – IT-партнер Конференции.

TradeMasterGroup – Профессиональный организатор конференций и тренингов.

Информационные партнеры Конференции DistributionMaster-2021:

PRnewsIO, РБК-Украина, ГлавпостМедиа, Kompass, Marketer, 44.ua, Київські Хроніки, журнал "Перевізник", газета "Приватний Підприємець".

На Конференции DistributionMaster-2021: "Новая реальность - вызовы и решения" будут рассмотрены 11 ключевых вопросов:

1. Аналитика поведения потребителей и выявление существующих трендов в каналах дистрибуции.

2. Планирование продаж и эффективного управления запасами: Методики и инструменты.

3. Актуальные модели управления продажами производителем через систему непрямой дистрибуции и их преимущества.

4. Новые инструменты трейд-маркетинга и методики оценки эффективности трейд-маркетинговых мероприятий.

5. Взаимодействие производителя и дистрибутора в новых условиях рынка. Пути оптимизации.

6. Внедрение индекса эффективности представленности как ключевого элемента в системе целеполагания торговой команды.

7. Продвижение фармацевтических товаров в условиях современной дистрибуции.

8. Управление ценами в сотрудничестве между продавцом, дистрибутором и производителем – от конфронтации к диалогу.

9. Мотивационные программы для персонала и их влияние на формирование команды.

10. Интегрированная дистрибуция. Практические шаги для создания идеального взаимодействия.

11. Эффективные способы разработки товарной, кредитной и ценовой политик.

В ходе Конференции будут организованы Столы переговоров в формате Производитель-Дистрибутор. Такое мероприятие является уникальной возможностью прямых переговоров сразу с несколькими компаниями на одной площадке.

Кроме того, в рамках Конференции пройдет специальный проект ведущих поставщиков и розничных сетей Украины и зарубежья! Каждый участник – производитель/ритейлер может подать образцы своей продукции для представления на полках Галереи Новинок.

На данный момент Программа Конференции активно формируется для раскрытия перечисленных выше ключевых вопросов. Но уже сейчас свои выступления подтвердили:

Марина Забарило - Коммерческий директор Consumer Panel & Services Ukraine GfK.

Тема: GfK объединяет данные и науку. Новейшие исследовательские решения разрешают получить ответы на ключевые вопросы бизнеса относительно потребителей, рынков, брендов и медиа – в настоящее время и для будущего.

Марина Костромина – Account Director Kantar в Украине. С 2005 г. по настоящее время прошла путь от Client Service Manager до Account Director Kantar TNS.

Тема: Аналитика поведения потребителей. Выявление существующих трендов в каналах дистрибуции.

Александр Махорт – Директор по продажам в Украине и международных рынках копании ЮПЕКО (ТОВ Сабріз). Имеет существенный опыт работы в компаниях Лантманнен Акса, СК Джонсон.

Тема: Стратегии и тактики планирования роста дохода. Практические кейсы повышения прибыльности продаж.

Михаил Таран – Managing Director Ukraine, INVENTOR SOFT.

Тема: Критерии выбора системы для управления товарными запасами и закупками.

Среди постоянных участников конференций DistributionMaster такие компании:

BHB, Estel, Terra Food, Алан, Аснова Холдинг, Бадм, Баядера Элит, Бель Шостка, Берта Групп, Видавництво Школярик, Галактика, Галичина, ГК Албо, ГК Сигма, Группа Компаний АФИНА, Деметра Плюс, Джамп, ИДС, Комо Украина, FADO, Лакталис Украина, Логистический дистрибуционный центр, Максимум, Медико, Минеральные воды Украины, Нестле Украина, ПепсиКо,Омега Автопоставка, Приват Алко, Приват-Фуд Центр, Продмаркет Плюс, Рома, Савсервис Столица, Содружество, Стар-Буд, Стор Фуд Дистрибьюшн, Талариа Трейд, ТД Ева, ТОВ ТВК Вира, Ферон, Фея Сервис, ФОП Гирнык В.Е., Фрэш Групп Маркет.

Вы можете ознакомится с детальной информацией и зарегистрироваться на Конференцию DistributionMaster-2021: "Новая реальность - вызовы и решения" ЗДЕСЬ .

Там же Вы можете просмотреть отзывы участников и фотоотчет с конференции DistributionMaster-2020.

Обсудить условия участия в Конференции в качестве Партнера (спонсора) и быстро зарегистрироваться можно по телефону: +38 067 828 2259