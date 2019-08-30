Евровидение-2020 пройдет в Роттердаме

Роттердам был выбран в качестве принимающего города для 65-го песенного конкурса Евровидение в 2020 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Европейского союза радиовещания.

Отмечается, что за право проведения конкурса также боролся город Маастрихт. В общей сложности в тендере участвовали пять голландских городов. Амстердам отказался от участия из-за отсутствия подходящей арены.

Гранд-финал Евровидения-2020 пройдет на городской арене Rotterdam Ahoy в субботу 16 мая, а полуфиналы - 12 и 14 мая.

В 2019 году на Евровидении в Тель-Авиве победил нидерландский певец Дункан Лоуренс. По правилам конкурса, страна победившего участника в следующем году проводит Евровидение на своей территории. Евровидение в Нидерландах проведут впервые с 1975 года.

В общей сложности, Нидерланды принимают Евровидение в пятый раз. До этого конкурс проводили в Хилверсюме, Амстердаме и дважды в Гааге.

Напомним, на детском Евровидении, которое состоится 24 ноября в Польше, Украину будет представлять вокалистка София Иванько из Киева.