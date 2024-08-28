В Євросоюзі ведуть розслідування щодо Telegram. FT дізналося причину

Європейський Союз веде розслідування щодо того, чи міг Telegram порушити цифрові правила ЄС. Додаток міг не надати точних даних щодо кількості користувачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Зазначається, що експерти ЄС з питань права та даних підозрюють, що Telegram занизив свою присутність в ЄС для того, щоб не перевищити поріг у 45 мільйонів користувачів. Вище цього порогу великі онлайн-платформи підпадають під дію низки брюссельських правил, покликаних перевірити їхній вплив.
Ця перевірка проходить паралельно з тим, що у Франції був затриманий засновник Telegram Павло Дуров.
Зазначається, що у лютому Telegram заявив, що в ЄС у нього 41 мільйон користувачів. Однак цього місяця, відповідно до Закону ЄС про цифрові послуги (DSA), Telegram повинен був надати оновлену цифру. Але не зробив цього, лише заявивши, що має "значно менше 45 мільйонів середньомісячних активних одержувачів в ЄС".
Саме не надання цих даних означає, що Telegram порушує DSA, і швидше за все перевірка ЄС виявить, що справжня кількість користувачів перевищує поріг для "дуже великих онлайн-платформ".
Платформи, яким надається таке визначення, мають більші зобов'язання щодо дотримання законодавства та модерації контенту, проведення аудиту третьою стороною та обов'язкового обміну даними з Європейською комісією.
Раніше цього року Дуров заявив Financial Times, що користувацька база Telegram "приблизно пропорційна населенню кожного ринку (або) континенту", за винятком Китаю.
Як пише FT, внутрішня служба даних і науки ЄС проводить технічне розслідування, щоб визначити кількість користувачів Telegram в ЄС. Чиновники, поінформовані про дослідження, а також ведуть переговори з додатком про його власні розрахунки.
"У нас є спосіб за допомогою наших власних систем і розрахунків визначити, наскільки точними є дані про користувачів. І якщо ми вважаємо, що вони не надають точних даних про користувачів, ми можемо в односторонньому порядку визначити їх як дуже велику платформу на основі нашого власного розслідування", - сказав Томас Реньє, речник Комісії з цифрових питань.
DSA (Digital Services Act) - це регламент Європейського Союзу, спрямований на забезпечення безпеки онлайн-сервісів та відповідальності платформ за контент, який вони поширюють. Основні положення DSA включають:
Цей акт покликаний підвищити відповідальність онлайн-сервісів за їхню діяльність і створити більш прозоре й безпечне цифрове середовище для користувачів в Європейському Союзі.
У суботу, 24 серпня, засновник Telegram Павло Дуров був затриманий в аеропорту під Парижем. Він підозрюється у правопорушеннях, які стосуються відмивання грошей, тероризму і шахрайства.
Водночас у Telegram заперечують ці звинувачення, заявляючи, що компанія дотримується всіх вимог європейського законодавства і що Дуров не винен.
Більше деталей про затримання можна знайти в статті РБК-Україна.
Хто такий Павло Дуров - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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