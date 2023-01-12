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В Євросоюзі привітали обрання членів ВРП: ключові органи судової влади відновлюють роботу

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Четвер 12 січня 2023 17:51
В Євросоюзі привітали обрання членів ВРП: ключові органи судової влади відновлюють роботу Фото: глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас (flickr.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Європейський союз привітав призначення восьми нових членів Вищої ради правосуддя, завдяки чому органу повернуто їй інституційну спроможність приймати рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу представництва ЄС в Україні Матті Маасікаса.

"Чудові новини від З’їзду суддів України. Щойно призначено 8 нових членів Вищої ради правосуддя. Таким чином ключові органи судової влади можуть відновити роботу", - написав він.

Маасікас з нетерпінням чекає, коли реформована ВРП продемонструє верховенство права та доброчесність на практиці.

Нагадаємо, сьогодні Рада суддів обрала ще трьох членів ВРП. Таким чином, судді обрали усіх членів, що дозволить розблокувати роботу органу та повернути йому інституційну спроможність приймати рішення.

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