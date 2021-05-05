В Евросоюзе сделали 150 миллионов COVID-прививок
В Евросоюзе сделано 150 млн прививок от коронавируса. Первую дозу вакцины получила уже четверть взрослого населения.
Об этом сообщила в Twitter председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
В июне вакцин будет достаточно, чтобы привить 70% взрослого населения, отметила глава Еврокомиссии.
В мире сделано уже миллиард прививок от коронавируса. Больше всего прививок было сделано в Соединенных Штатах.
Чтобы достичь уровня в 10 млрд прививок, что будет означать вакцинацию около 75% населения планеты, нужен 21 месяц.
В настоящее время введено достаточно доз, чтобы полностью вакцинировать 6,3% населения мира, однако распределение препаратов было неравномерным.
Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден отменил обязательное ношение масок для людей, которые вакцинировались от коронавируса.
Кроме того, 21 апреля Байден объявил, что в США сделали 200 млн прививок от коронавируса за 92 дня его президентства.