ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Евросоюзе сделали 150 миллионов COVID-прививок

Новина українською → Брюссель, Среда 05 мая 2021 01:22
В Евросоюзе сделали 150 миллионов COVID-прививок Фото: Четверть населения ЕС получила дозу вакцины (Stefano Guidi / Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Евросоюзе сделано 150 млн прививок от коронавируса. Первую дозу вакцины получила уже четверть взрослого населения.

Об этом сообщила в Twitter председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В июне вакцин будет достаточно, чтобы привить 70% взрослого населения, отметила глава Еврокомиссии.

В мире сделано уже миллиард прививок от коронавируса. Больше всего прививок было сделано в Соединенных Штатах.

Чтобы достичь уровня в 10 млрд прививок, что будет означать вакцинацию около 75% населения планеты, нужен 21 месяц.

В настоящее время введено достаточно доз, чтобы полностью вакцинировать 6,3% населения мира, однако распределение препаратов было неравномерным.

Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден отменил обязательное ношение масок для людей, которые вакцинировались от коронавируса.

Кроме того, 21 апреля Байден объявил, что в США сделали 200 млн прививок от коронавируса за 92 дня его президентства.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Вакцина Коронавирус
NEWS
Регулятор ЕС начал обзор вакцины Sinovac, которую применяет Украина
Регулятор ЕС начал обзор вакцины Sinovac, которую применяет Украина
DAILY
Обратно в школу. Смогут ли дети в Украине учиться, как до карантина
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Обратно в школу. Смогут ли дети в Украине учиться, как до карантина