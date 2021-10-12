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В Евросоюзе появится первый собственный космодром

Автор: Илона Свиридова

В Европейском союзе появится свой первый космодром. Стартовая площадка будет располагаться на севере Швеции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Сообщается, что космический центр Esrange возле города Кируна для разработки ракетных технологий и запуска спутников должен быть готов к работе к лету 2022 года.

Этот центр появился в середине 1960-х годов. С 2015 года продолжается обновление его инфраструктуры, которое будет завершено за счет кредитного соглашения на 12 млн евро. Ожидается, что будут модернизированы ракетно-испытательные комплексы и разработаны наземные технологии связи со спутниками.

Данный проект соответствует стратегии Швеции на 2018 год - быть на переднем крае космических технологий. Новые инвестиции сделают Швецию одной из десятка стран мира с собственной спутниковой инфраструктурой.

Стартовая площадка также будет использовать в проектах Европейского союза.

"Новый космодром, скорее всего, станет первой стартовой площадкой на материковой части Европы, которая предоставит космическим компаниям платформу для разработки ракетных технологий следующего поколения и запуска своих спутников", - заявил представитель Шведской космической корпорации Филип Польссон.

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Евросоюз