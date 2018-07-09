В Евросоюзе началось голосование за отказ от перехода на летнее и зимнее время

Голосование за отказ от перехода на летнее и зимнее время в ЕС продлится до 16 августа

В Европейском союзе началось онлайн-голосование, чтобы прекратить переводить стрелки часов на зимнее и летнее время. Голосование продлится до 16 августа, передает DW.

Отмечается, что до этого дня времени жители стран Евросоюза должны определиться - в зимнем или летнем времени жить ЕС. После принятия окончательного решения стрелки больше не будут переводить.

По данным СМИ, желающих проголосовать оказалось так много, что сайт не выдержал и его пришлось временно отключить.

"Вместо него открывается страница, на которой Еврокомиссия разными языками извиняется, что сайт не работает", - сообщает DW.

Напомним, в Украине продолжается перевод часов на летнее и зимнее время. Так, на летнее время в последний раз украинцы переводили стрелки часов в последнее воскресенье марта, то есть 23 числа. В 3:00 стрелки часов перевели на 1 час вперед.