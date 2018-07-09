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У Євросоюзі почалось голосування за відмову від переходу на літній та зимовий час

НовиниСуспільство    09.07.2018 - 18:12
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Голосування за відмову від переходу на літній та зимовий час у ЄС триватиме до 16 серпня

У Європейському союзі розпочалося онлайн-голосування, аби припинити переводити стрілки годинника на зимовий та літній та час. Голосування триватиме до 16 серпня, передає DW.

Зазначається, що до цього часу мешканці країн Євросоюзу мають визначитися - у зимовому чи літньому часі житиме ЄС. Після прийняття остаточного рішення стрілки більше не переводитимуть.

За даними ЗМІ, бажаючих проголосувати виявилось так багато, що сайт не витримав і його довелось тимчасово відключити.

"Замість нього відкривається сторінка, на якій Єврокомісія різними мовами перепрошує, що сайт не працює", - повідомляє DW.

Нагадаємо, в Україні триває переведення годинників на літній та зимовий час. Так, на літній час востаннє українці переводили стрілки годинників в останню неділю березня, тобто 23 числа. О 3:00 стрілки годинника перевели на 1 годину вперед.

Україна перейде на літній час у ніч на 25 березня
Теги публікації: летнее время, зима  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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