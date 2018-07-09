У Євросоюзі почалось голосування за відмову від переходу на літній та зимовий час

Голосування за відмову від переходу на літній та зимовий час у ЄС триватиме до 16 серпня

У Європейському союзі розпочалося онлайн-голосування, аби припинити переводити стрілки годинника на зимовий та літній та час. Голосування триватиме до 16 серпня, передає DW.

Зазначається, що до цього часу мешканці країн Євросоюзу мають визначитися - у зимовому чи літньому часі житиме ЄС. Після прийняття остаточного рішення стрілки більше не переводитимуть.

За даними ЗМІ, бажаючих проголосувати виявилось так багато, що сайт не витримав і його довелось тимчасово відключити.

"Замість нього відкривається сторінка, на якій Єврокомісія різними мовами перепрошує, що сайт не працює", - повідомляє DW.

Нагадаємо, в Україні триває переведення годинників на літній та зимовий час. Так, на літній час востаннє українці переводили стрілки годинників в останню неділю березня, тобто 23 числа. О 3:00 стрілки годинника перевели на 1 годину вперед.