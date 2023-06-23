Євросоюз звернувся до ООН із закликом забезпечити відповідальність Росії за воєнні злочини

"Європейський Союз твердо відданий забезпеченню повної відповідальності за воєнні злочини та інші серйозні злочини, скоєні у зв’язку з агресивною війною Росії", - заявив він.

Скуг звернув увагу на важливість скоординованих міжнародних ініціатив у цій сфері. Він зауважив, що ЄС підтримує створення міжнародного трибуналу для переслідування злочину агресії, а також вітає створення Міжнародного центру з кримінального переслідування злочинів агресії в Гаазі.

"ЄС закликає до встановлення справедливого, всеосяжного й тривалого миру відповідно до Статуту ООН та резолюції Генасамблеї, прийнятої в лютому, а також незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - сказав він.

Представник ЄС вважає, що такий мир принесе користь усім націям та висловив підтримку мирній формулі президента Зеленського.

"Члени Ради Безпеки повинні розрізняти жертву й агресора в цій загарбницькій війні. Відповідно до Статуту ООН, Україна має право на самооборону від атак Росії з метою відновлення своєї територіальної цілісності. Вона також має право вимагати міжнародної підтримки для таких зусиль", - сказав він.

Засідання Радбезу ООН

У п'ятницю, 23 червня, Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй під час чергового засідання обговорювала загрозу теракту на Запорізькій АЕС та наслідки підриву Каховської ГЕС.

Збори ініціювали Сполучені Штати Америки та Албанія. У розкладі засідань Радбезу питання назвали "підтримання миру та безпеки України".

Від ООН виступила заступниця Генерального секретаря з політичних питань Розмарі Дікарло. Вона надала оновлену інформацію щодо безпекової та гуманітарної ситуації в Україні.

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