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Евросоюз ждет от России освобождения Навального по решению ЕСПЧ

Новина українською → Брюссель, Четверг 18 февраля 2021 15:40
Евросоюз ждет от России освобождения Навального по решению ЕСПЧ Фото: Жозеп Боррель (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Российская Федерация должна освободить оппозиционера Алексея Навального по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Евросоюз, по крайней мере, ждет этого.

Об этом в Twitter сообщил высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"ЕСПЧ постановил, что Навального следует немедленно освободить. ЕС повторяет свой призыв к российским властям сделать это без промедления", - отметил Боррель.

Он подчеркнул, что Брюссель ждет от Москвы выполнения международных обязательств, поскольку Российская Федерация является подписантом Европейской конвенции о правах человека.

Напомним, вчера ЕСПЧ призвал немедленно освободить Навального и в своем решении применил редкое правило 39 своего регламента. Это правило применяется, когда необходимо освободить человека, которому реально угрожает опасность.

Вице-спикер Государственной думы России Петр Толстой уже заявил, что российская конституция позволяет не выполнять решения ЕСПЧ, поэтому Навального освобождать не будут. В прошлом году на референдуме российские граждане поддержали норму о том, что национальное законодательство в РФ должно иметь более высокую юридическую силу, чем международное.

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