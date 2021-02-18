Евросоюз ждет от России освобождения Навального по решению ЕСПЧ
Российская Федерация должна освободить оппозиционера Алексея Навального по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Евросоюз, по крайней мере, ждет этого.
Об этом в Twitter сообщил высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
"ЕСПЧ постановил, что Навального следует немедленно освободить. ЕС повторяет свой призыв к российским властям сделать это без промедления", - отметил Боррель.
Он подчеркнул, что Брюссель ждет от Москвы выполнения международных обязательств, поскольку Российская Федерация является подписантом Европейской конвенции о правах человека.
Напомним, вчера ЕСПЧ призвал немедленно освободить Навального и в своем решении применил редкое правило 39 своего регламента. Это правило применяется, когда необходимо освободить человека, которому реально угрожает опасность.
Вице-спикер Государственной думы России Петр Толстой уже заявил, что российская конституция позволяет не выполнять решения ЕСПЧ, поэтому Навального освобождать не будут. В прошлом году на референдуме российские граждане поддержали норму о том, что национальное законодательство в РФ должно иметь более высокую юридическую силу, чем международное.