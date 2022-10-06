Євросоюз затвердив восьмий пакет санкцій проти Росії

"Цей пакет запроваджує нові заборони на імпорт ЄС на суму 7 млрд євро для обмеження доходів Росії, а також обмеження на експорт, які ще більше позбавлять кремлівський військово-промисловий комплекс ключових компонентів та технологій, а російську економіку - європейських послуг та досвіду", - йдеться у повідомленні.

Санкції також позбавляють російську армію та її постачальників додаткових конкретних товарів та обладнання, які необхідні для ведення війни на території України. Цей пакет також закладає основу необхідної правової бази для запровадження обмеження цін на нафту, передбаченого G7, зазначили в Єврокомісії.

Нові експортні обмеження

Рішенням ЄС запроваджено додаткові експортні обмеження, спрямовані на скорочення доступу Росії до військових, промислових та технологічних товарів, а також її можливості розвивати військовий сектор.

Санкції включають заборону на експорт вугілля, включаючи коксівне вугілля (яке використовується на російських промислових підприємствах), певні електронні компоненти (використовуються в російській зброї), технічні вироби, що використовуються в авіаційній галузі, а також деякі хімічні речовини.

Додано заборону на експорт стрілецької зброї та інших товарів відповідно до Регламенту проти тортур.

Нові обмеження на імпорт

Євросоюзом узгоджено додаткові обмеження на імпорт на суму майже 7 млрд євро. Вони включають заборону на ввезення в Росію готової продукції та напівфабрикатів зі сталі, машин та обладнання, пластмас, транспортних засобів, текстилю, взуття, шкіри, кераміки, деяких хімічних продуктів та ювелірних виробів не із золота.

Введення обмеження нафтових цін G7

Пакет знаменує початок реалізації в рамках ЄС угоди G7 про експорт російської нафти. У той час як заборона ЄС на імпорт російської сирої нафти морем повністю залишається в силі, цінова стеля після її введення дозволить європейським операторам здійснювати та підтримувати транспортування російської нафти до третіх країн за умови, що її ціна залишиться нижчою за заздалегідь встановлену "стелю".

Це допоможе ще більше скоротити доходи Росії, зберігаючи при цьому стабільність світових енергетичних ринків за рахунок продовження поставок. викликають серйозне занепокоєння у всіх європейців", - йдеться у повідомленні.

Цей захід перебуває у тісній координації з партнерами по G7. Він набуде чинності після 5 грудня 2022 року для сирої нафти та 5 лютого 2023 року для нафтопродуктів після ухвалення додаткового рішення Радою ЄС.

Обмеження для державних підприємств

Пакет забороняє громадянам ЄС обіймати посади у керівних органах деяких державних підприємств.

Він також забороняє всі операції з Російським морським регістром, додаючи його до списку державних підприємств, на які поширюється заборона операцій.

Фінансові, ІТ-консультації та інші бізнес-послуги

Існуючі заборони на криптоактиви були більш жорсткими шляхом заборони всіх гаманців, облікових записів або послуг зберігання криптоактивів, незалежно від суми гаманця (раніше дозволялося до 10 тисяч євро).

Пакет розширює спектр послуг, які більше не можуть надаватися уряду Росії чи юридичним особам, зареєстрованим у Росії: тепер вони включають ІТ-консультації, юридичні консультації, архітектурні та інженерні послуги. Вони важливі, оскільки потенційно можуть послабити промисловий потенціал Росії, оскільки вона залежить від імпорту цих послуг.

Запобігання обходу санкцій

ЄС запровадив новий критерій лістингу, який дозволить застосовувати санкції до осіб, які б сприяли порушенням заборони на обхід санкцій.

Додаткові списки санкцій

Додаткові фізичні та юридичні особи були піддані санкціям. Це націлено на тих, хто причетний до російської окупації, незаконної анексії та фіктивних "референдумів" на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Сюди також входять фізичні та юридичні особи, які працюють у військовому секторі, такі як високопосадовці та військові чиновники, а також компанії, які підтримують російські збройні сили. ЄС також продовжує переслідувати тих, хто поширює дезінформацію про війну.

Обмежувальні заходи ЄС спрямовані проти ключових осіб, які ухвалюють рішення, олігархів, високопоставлених військових та пропагандистів, відповідальних за підрив територіальної цілісності України.

Поширення обмежень на Херсонську та Запорізьку області

Географічне охоплення обмежувальних заходів у зв'язку з визнанням непідконтрольними уряду районів Донецької та Луганської областей України та введенням російських збройних сил у ці райони розширено на всі непідконтрольні уряду райони України у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.