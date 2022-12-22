Євросоюз засудив спроби РФ закрити Московську Гельсінську групу
У Європейському союзі різко відреагували на наміри російської влади заборонити діяльність Московської Гельсінської групи, правозахисної організації. Ініціатива розцінена як політично мотивована та чергова ознака посилення цензури.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на офіційний сайт Європейської служби зовнішніх дій.
"Міністерство юстиції Росії звернулося до суду з позовом про закриття однієї з найшанованіших у країні правозахисних організацій - Московської Гельсінської групи. Ця ініціатива явно політично мотивована", - йдеться у заяві.
У ЄС нагадали, що з моменту свого заснування у 1976 році вона "невпинно працює на захист прав людини".
"Російська влада продовжує ігнорувати міжнародні та внутрішні зобов'язання, систематично порушуючи права людини та застосовуючи жорсткі заходи щодо журналістів, правозахисників та активістів, а також закриваючи або блокуючи незалежні ЗМІ. Ця тенденція до знищення незалежних та критично налаштованих голосів тільки посилилася після того, як Росія розпочала свою незаконну агресивну війну проти України", - зазначається у релізі.
У Євросоюзі висловили свою солідарність з усіма жертвами порушень прав людини з боку РФ та наголосили, що продовжать "підтримувати російських правозахисників як у Росії, так і за її межами".
Нагадаємо, минулого тижня Генасамблея ООН ухвалила резолюцію України, яка засуджує російські репресії та порушення прав людини в окупованому Криму.
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