Євросоюз засудив спроби РФ закрити Московську Гельсінську групу

У Європейському союзі різко відреагували на наміри російської влади заборонити діяльність Московської Гельсінської групи, правозахисної організації. Ініціатива розцінена як політично мотивована та чергова ознака посилення цензури.

"Міністерство юстиції Росії звернулося до суду з позовом про закриття однієї з найшанованіших у країні правозахисних організацій - Московської Гельсінської групи. Ця ініціатива явно політично мотивована", - йдеться у заяві.

У ЄС нагадали, що з моменту свого заснування у 1976 році вона "невпинно працює на захист прав людини".

"Російська влада продовжує ігнорувати міжнародні та внутрішні зобов'язання, систематично порушуючи права людини та застосовуючи жорсткі заходи щодо журналістів, правозахисників та активістів, а також закриваючи або блокуючи незалежні ЗМІ. Ця тенденція до знищення незалежних та критично налаштованих голосів тільки посилилася після того, як Росія розпочала свою незаконну агресивну війну проти України", - зазначається у релізі.

У Євросоюзі висловили свою солідарність з усіма жертвами порушень прав людини з боку РФ та наголосили, що продовжать "підтримувати російських правозахисників як у Росії, так і за її межами".