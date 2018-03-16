Євросоюз може ввести мита на ряд американських товарів

Європейський союз (ЄС) має намір звільнитися від американських мит на алюміній, затверджених президентом США Дональдом Трампом минулого тижня. Про це повідомляє Reuters.

Згідно із заявою Європейської комісії, якщо ЄС не буде звільнений від мит, він буде змушений встановити тарифи на ряд американських товарів.

Повідомляється, що ЄС оприлюднив список товарів, які він може обкласти митом, зокрема список варіюється від рису до апельсинового соку, косметики, мотоциклів, моторних човнів і нержавіючих раковин.

Так, перша група товарів може бути обкладена митом протягом декількох місяців, друга група продуктів митами буде обкладена, якщо СОТ пізніше оголосить мита США незаконними, або ж через три роки.

Зазначимо, що формальну пропозицію Єврокомісія має намір запропонувати після 26 березня.

Нагадаємо, 8 березня президент США офіційно оголосив, що вводить 25-відсоткове мито на імпорт сталі та 10-відсоткові ввізні мита для імпортного алюмінію. Ці зміни наберуть чинності через два тижні.