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Евросоюз введет 6-й пакет санкций против РФ на следующей неделе, - Politico

Фото: ЕС может ввести частичное эмбарго на нефть из РФ (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Европейский Союз намерен ввести новые ограничения против России на следующей неделе. Новыми целями Брюсселя станут российские нефть и банки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Несколько дипломатов на условиях анонимности поделились подробностями нового пакета санкций против РФ. Страны-члены ЕС начнут его обсуждение в начале следующей недели.

Шестой санкционный пакет будет включать определенную форму запрета на импорт нефти из России. Кроме того, от международной платежной системы SWIFT будут отключены новые российские банки. В этот раз под санкции могут попасть даже системные финучреждения – "Сбербанк" и "Газпромбанк".

Запрет на импорт нефти, скорее всего, будет частичным. Эмбарго будет дифференцировано для различных сортов российской нефти и способа ее доставки – морским путем или газопроводом. Также в Брюсселе обсуждают потенциальные переходные периоды, чтобы дать зависимым от энергоносителей из РФ странам время подготовиться к полному эмбарго.

Напомним, что Украина обратилась к ЕС с требованием запретить импорт российских энергоносителей.

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