Євросоюз виділить Україні 9 млрд євро допомоги до кінця 2025 року

"Європейська підтримка України – це не лише наше зобов'язання, це стратегічна інвестиція в безпеку, надійність функціонування Європи як континенту. Ми є найбільш стабільним прихильником України", - зазначила Кос.

Єврокомісарка додала, що ЄС надав 144 мільярди євро підтримки Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії. Вона включає гуманітарну, економічну, військову допомогу та підтримку українців, які знайшли прихисток від воєнних дій в європейських країнах.

Кос згадала програму Ukraine Facility, назвавши її базою для відновлення та реконструкції України. Підтримка в рамках цієї програми, за її словами, продовжиться цього року.

"Вже було надано 20 мільярдів. І ми готові надати ще 9 мільярдів в цьому році по мірі виконання важливих реформ", - підкреслила Кос.

Вона додала, що це більше, ніж просто інвестиції в Україну, але й вкладу процвітання та майбутнє Європи.

Допомога Україні від Євросоюзу

Ukraine Facility - це фінансовий інструмент Європейського Союзу, спрямований на підтримку України в умовах війни та післявоєнного відновлення. Програма передбачає виділення 50 мільярдів євро на період 2024–2027 років, які будуть спрямовані на макрофінансову допомогу, реконструкцію, реформи та модернізацію країни. Гроші надходитимуть як гранти та кредити, а контроль за їх використанням здійснюватиметься через спеціальний механізм звітності та оцінки прогресу реформ.