Євросоюз слідкує за експортом брухту через ризики дефіциту

Європейська комісія оголосила про початок моніторингу імпорту та експорту металобрухту, включно з брухтом чорних металів, алюмінію та міді. Це стало відповіддю на сигнали з боку металургійної галузі про зростаючий дефіцит сировини та потенційну загрозу зупинки доменних і електродугових потужностей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на GMK Center .

За словами представників Єврокомісії, металобрухт відіграє ключову роль у виробництві сталі та кольорових металів, а також є одним з основних елементів у переході ЄС до низьковуглецевої економіки. Водночас значна частина європейського брухту експортується до Азії та Туреччини, що обмежує внутрішню доступність сировини.

Ситуацію ускладнюють і зовнішньополітичні чинники: введення Сполученими Штатами 50% тарифів на широкий спектр виробів зі сталі та алюмінію (крім самого брухту) призвело до зростання поставок європейського брухту алюмінію до США. Таким чином, внутрішній ринок ЄС зазнає ще більшого тиску.

ЄК планує зібрати й проаналізувати дані щодо торгівлі брухтом, після чого ухвалить рішення щодо можливих дій.

Як відомо, Україна у найближчому майбутньому теж може залишитися без брухту: заготівля впала до найнижчого рівня з 1995 року (окрім 2022-го). Причини - війна, зупинка підприємств, відсутність інвестицій.

При цьому, попри дефіцит, експорт брухту стрімко зростає: у квітні - 46 тис. тонн (+95% за рік). Більшість сировини вивозиться за сірою схемою: спершу в ЄС із митом 10 євро, а звідти - до Туреччини, уникаючи 180 євро мита. Через це держбюджет уже втратив понад 3 млрд грн.