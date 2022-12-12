Євросоюз розширив санкції проти Ірану через передачу дронів Росії

"Сьогодні Рада також додала чотирьох фізичних та чотирьох юридичних осіб до списку осіб, щодо яких застосовуються обмежувальні заходи за підрив чи загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Це зроблено у зв'язку з їхньою роллю у розробці та постачанні безпілотних літальних апаратів (БПЛА) , які використовуються Росією у війні проти України", - йдеться у повідомленні Ради ЄС.

При цьому зазначається, що відомство планує запровадити обмеження проти ще однієї організації з аналогічних причин.

Тепер у списку санкцій ЄС знаходяться: керівник компанії Mado (виготовляла двигуни для БПЛА) Юсеф Абуталебі, бригадний генерал і офіцер Корпусу вартових ісламської революції Алі Реза Балалі, бригадний генерал Абдолла Мехрабі та головнокомандувач ВПС Ірану Хамід Вахеді (ухвалює рішення щодо експорту дронів в РФ).

У списку юридичних осіб: іранська компанія Design and Manufacturing of Aircraft Engines (DAMA), Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado), Paravar Pars Company, а також організація Корпусу вартових Ісламської Революції "Дослідження та самозахист "Джихад". Усі вони беруть участь у розробці іранських безпілотників.

Також ЄС розширив санкції проти Ірану у зв'язку з придушенням протестів, додавши до списку 20 осіб та 1 юридичну особу.