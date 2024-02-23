Євросоюз розблокує для Польщі 137 мільярдів євро, - голова Єврокомісії

На наступному тижні Євросоюз виділить Польщі 137 мільярдів євро. Євросоюз ухвалить рішення про виділення Польщі "заморожених" коштів до 3 березня.

Про це розповіла президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг .

"На наступному тижні очікуються два рішення щодо європейських фондів, які зараз заблоковано для Польщі. Вони звільнять для країни до 137 мільярдів євро. Ідеться про кошти з фондів згуртування та кошти за планом Наступне покоління ЄС", - повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Також вона зазначила, що близько 1,2 мільярда передадуть фермерам, які наразі блокують українсько-польський кордон.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що кошти підуть на підтримку сільгоспвиробників, а цей день він назвав важливим, адже з перших днів перебування на посаді прем'єра його ціль полягала, зокрема, й у "відновленні верховенства права та демократичних стандартів".

Європейський союз призупиняв виділення цих коштів для Польщі через занепокоєння щодо реформ Верховного і Конституційного судів країни під час правління попереднього уряду країни.