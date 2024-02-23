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Євросоюз розблокує для Польщі 137 мільярдів євро, - голова Єврокомісії

Варшава, П'ятниця 23 лютого 2024 20:45
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Євросоюз розблокує для Польщі 137 мільярдів євро, - голова Єврокомісії Фото: Дональд Туск і Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

На наступному тижні Євросоюз виділить Польщі 137 мільярдів євро. Євросоюз ухвалить рішення про виділення Польщі "заморожених" коштів до 3 березня.

Про це розповіла президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"На наступному тижні очікуються два рішення щодо європейських фондів, які зараз заблоковано для Польщі. Вони звільнять для країни до 137 мільярдів євро. Ідеться про кошти з фондів згуртування та кошти за планом Наступне покоління ЄС", - повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Також вона зазначила, що близько 1,2 мільярда передадуть фермерам, які наразі блокують українсько-польський кордон.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що кошти підуть на підтримку сільгоспвиробників, а цей день він назвав важливим, адже з перших днів перебування на посаді прем'єра його ціль полягала, зокрема, й у "відновленні верховенства права та демократичних стандартів".

Європейський союз призупиняв виділення цих коштів для Польщі через занепокоєння щодо реформ Верховного і Конституційного судів країни під час правління попереднього уряду країни.

Нагадаємо, на парламентських виборах у Польщі у жовтні 2023 року тоді правляча партія "Право і справедливість" посіла перше місце. Але в результаті владу отримала опозиція на чолі з Туском.

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