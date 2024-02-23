Евросоюз разблокирует для Польши 137 миллиардов евро, - глава Еврокомиссии

На следующей неделе Евросоюз выделит Польше 137 миллиардов евро. Евросоюз примет решение о выделении Польше "замороженных" средств до 3 марта.

Об этом рассказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на состоявшийся в Варшаве брифинг .

"На следующей неделе ожидаются два решения по европейским фондам, которые сейчас заблокированы для Польши. Они освободят для страны до 137 миллиардов евро. Речь идет о средствах из фондов объединения и средствах по плану Следующее поколение ЕС", - сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Также она отметила, что около 1,2 миллиарда передадут фермерам, которые блокируют украинско-польскую границу.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что средства пойдут на поддержку сельхозпроизводителей, а этот день он назвал важным, ведь с первых дней пребывания в должности премьера его цель заключалась, в частности, и в "восстановлении верховенства права и демократических стандартов".

Европейский союз приостанавливал выделение этих средств для Польши из-за беспокойства по поводу реформ Верховного и Конституционного судов страны во время правления предыдущего правительства страны.